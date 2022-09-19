В Бердянске обнаружили схрон с оружием и флагами Украины

В Бердянске задержаны двое местных жителей, сейчас проверяется их причастность к диверсионной группе. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ. Правоохранители задержали двоих местных жителей, проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы", — написал он в телеграм-канале.