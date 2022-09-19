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19 сентября, 18:45

В Бердянске обнаружили схрон с оружием и флагами Украины

Рогов: В Бердянске у двух местных жителей нашли схрон с оружием и амуницией ВСУ

<p>Найденный в Бердянске схрон с оружием и флагами Украины. Фото © t.me/<a href="https://t.me/vrogov/4985?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vrogov</a></p>

Найденный в Бердянске схрон с оружием и флагами Украины. Фото © t.me/vrogov

В Бердянске задержаны двое местных жителей, сейчас проверяется их причастность к диверсионной группе. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В одном из гаражных кооперативов Бердянска сотрудники уголовного розыска обнаружили различные боеприпасы, флаги Украины и амуницию ВСУ. Правоохранители задержали двоих местных жителей, проверяется их причастность к совершению преступлений в составе диверсионно-разведывательной группы", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Рогов заявил, что Главное управление разведки и Служба безопасности Украины готовят и проводят многочисленные теракты, диверсии и убийства людей, поэтому данные организации необходимо признать террористическими. По его словам, уровень терроризма, распространяемого киевским режимом, зашкаливает и это не скрывают украинские власти.

Иван Косицын

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