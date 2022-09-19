Мощный пожар охватил лакокрасочное предприятие в Ижевске
В Ижевске загорелся цех предприятия по производству лакокрасочных материалов
В цехе предприятия по производству лакокрасочных материалов в Ижевске горит кровля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии.
"В 19:40 (мск) 19.09.2022 поступило сообщение о пожаре по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 31. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", — уточняется в посте.
На место происшествия подтягивают дополнительные группировки для борьбы с огнём, площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал при взрыве колбы с химвеществами в Институте органической химии в Москве. У сотрудника лаборатории диагностировали повреждение глаза, а также порезы рук и лица.
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