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19 сентября, 18:28

Мощный пожар охватил лакокрасочное предприятие в Ижевске

В Ижевске загорелся цех предприятия по производству лакокрасочных материалов

В цехе предприятия по производству лакокрасочных материалов в Ижевске горит кровля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

В Ижевске горит крыша цеха по производству лакокрасочных материалов. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"В 19:40 (мск) 19.09.2022 поступило сообщение о пожаре по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 31. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов", — уточняется в посте.

На место происшествия подтягивают дополнительные группировки для борьбы с огнём, площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

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Ранее Лайф сообщал, что один человек пострадал при взрыве колбы с химвеществами в Институте органической химии в Москве. У сотрудника лаборатории диагностировали повреждение глаза, а также порезы рук и лица.

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Telegram / "МЧС Удмуртии"

Ирина Фальке

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