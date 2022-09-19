Глава ОП ДНР считает, что референдум о вхождении в состав России будет многодневным

Референдум о вхождении ДНР в состав РФ не сможет состояться за один день, в том числе из-за сложной ситуации с обстрелами со стороны Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Общественной палаты (ОП) республики Александр Кофман.