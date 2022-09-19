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19 сентября, 18:08

Глава ОП ДНР считает, что референдум о вхождении в состав России будет многодневным

Референдум о вхождении ДНР в состав РФ не сможет состояться за один день, в том числе из-за сложной ситуации с обстрелами со стороны Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Общественной палаты (ОП) республики Александр Кофман.

"Учитывая сложности, на которые нас обрекла Украина, непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка это голосование будет многодневным. Оно не пройдёт за один день", — сообщил Кофман.

Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России

Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России

Ранее сегодня Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Анатолий Симоненко

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