Глава ОП ДНР считает, что референдум о вхождении в состав России будет многодневным
Референдум о вхождении ДНР в состав РФ не сможет состояться за один день, в том числе из-за сложной ситуации с обстрелами со стороны Украины, заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель Общественной палаты (ОП) республики Александр Кофман.
"Учитывая сложности, на которые нас обрекла Украина, непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка это голосование будет многодневным. Оно не пройдёт за один день", — сообщил Кофман.
Ранее сегодня Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.
ТАСС / Новодережкин Антон