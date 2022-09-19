В Москве задержали 24-летнюю мать девочки, чьё тело нашли в мусорном контейнере
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Правоохранители задержали мать новорождённой девочки, чьё тело было обнаружено случайным прохожим в мусорном контейнере на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.
"Предварительно установлено, что женщина родила ребёнка 16 сентября 2022 года в арендуемой квартире, расположенной по Люблинской улице", — рассказали в управлении.
Она является уроженкой Краснодарского края. В ближайшее время женщина 1998 года рождения будет доставлена в подразделение столичного Следственного комитета на допрос.
Как уже сообщал Лайф, тело малышки заметил случайный прохожий и вызвал полицию. К месту страшной находки выехали заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. О причинах смерти младенца пока ничего не сообщается.
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