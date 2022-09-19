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19 сентября, 17:54

В Москве задержали 24-летнюю мать девочки, чьё тело нашли в мусорном контейнере

<p>Обложка © t.me/<a href="https://t.me/skmoscowgsu/968" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

Обложка © t.me/Столичный СК

Правоохранители задержали мать новорождённой девочки, чьё тело было обнаружено случайным прохожим в мусорном контейнере на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета.

"Предварительно установлено, что женщина родила ребёнка 16 сентября 2022 года в арендуемой квартире, расположенной по Люблинской улице", — рассказали в управлении.

Она является уроженкой Краснодарского края. В ближайшее время женщина 1998 года рождения будет доставлена в подразделение столичного Следственного комитета на допрос.

Как уже сообщал Лайф, тело малышки заметил случайный прохожий и вызвал полицию. К месту страшной находки выехали заместитель прокурора Юго-Восточного административного округа Михаил Сухарев и заместитель люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев. О причинах смерти младенца пока ничего не сообщается.

Андрей Бражников

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