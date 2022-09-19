Глава СПЧ Фадеев осудил представителей творческой элиты за критику спецоперации на Украине

Представители российской творческой элиты считают, что придерживаются принципов гуманизма, когда выступают против спецоперации по защите Донбасса, но на самом деле только помогают странам с антироссийской политикой. Такое мнение выразил глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он подчеркнул, что те, кто называет цели РФ "вымышленными", считают это проявлением гражданской смелости или исходят из простых принципов гуманизма. Однако "здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства", уверен Фадеев.

"Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию. Надо быть слепым и глухим, чтобы даже теперь не понимать, какую долю уготовили России наши западные "партнёры", какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией", — продолжил Фадеев, приводя в пример репрессии режима Владимира Зеленского.

Он добавил, что те, кто "жалобно стонут в соцсетях", не видят, что на карту поставлен суверенитет всего государства. Но именно этим людям не нужна свобода, им нужна "возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать", заметил Фадеев.

"Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой — свобода паясничать. Новые лица — воины, врачи, военкоры, волонтёры — будут нашей элитой", — резюмировал глава СПЧ.