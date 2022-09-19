Как корги Елизаветы II переживут её смерть
Зоозащитник Базаркина рассказала, как корги Елизаветы II переживут её смерть
Корги Елизаветы II на её похоронах. Фото © Getty Images / Justin Setterfield
Наталья Базаркина, ведущий инспектор Московского общества защиты животных, рассказала Лайфу о том, как корги королевы Елизаветы II переживут её кончину. По словам зоолога, животные чувствуют смерть своих хозяев, и неважно, кошки это или собаки. При этом последние, как и лошади, ощущают приближение смерти, а если у них с хозяином хорошие отношения, то сильно переживают.
"Многие (после смерти. — Прим. Лайфа) даже не приживаются в других семьях, с родственниками. Был вот случай, а таких много, когда люди попадают в автомобильные катастрофы, а собака всю жизнь там и прожила. Её даже забирали, а она возвращалась. Собаки отказываются от еды, очень тоскуют, худеют, нервничают, выть начинают", — рассказала зоолог.
По словам Базаркиной, для животных потеря хозяина сравнима с гибелью вожака стаи — именно так они воспринимают людей. А корги как раз и являются стайными собаками, поэтому и переживают утрату очень тяжело. Она обратила внимание на поведение питомцев королевы на церемонии её погребения.
"На похоронах Елизаветы всё по-настоящему, тем более это овчарки. Копытные тоже чувствуют. Тем более она их очень любила, никогда не обижала. Они переживают, потому что они считают нас, людей, членами семьи, своей стаей. Конечно, они тяжело переживают утрату", — заключила собеседница Лайфа.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Сегодня, 19 сентября, гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия под аккомпанемент похоронной песни одинокого волынщика.