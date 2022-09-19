Как корги Елизаветы II переживут её смерть

Наталья Базаркина, ведущий инспектор Московского общества защиты животных, рассказала Лайфу о том, как корги королевы Елизаветы II переживут её кончину. По словам зоолога, животные чувствуют смерть своих хозяев, и неважно, кошки это или собаки. При этом последние, как и лошади, ощущают приближение смерти, а если у них с хозяином хорошие отношения, то сильно переживают.

"Многие (после смерти. — Прим. Лайфа) даже не приживаются в других семьях, с родственниками. Был вот случай, а таких много, когда люди попадают в автомобильные катастрофы, а собака всю жизнь там и прожила. Её даже забирали, а она возвращалась. Собаки отказываются от еды, очень тоскуют, худеют, нервничают, выть начинают", — рассказала зоолог.

По словам Базаркиной, для животных потеря хозяина сравнима с гибелью вожака стаи — именно так они воспринимают людей. А корги как раз и являются стайными собаками, поэтому и переживают утрату очень тяжело. Она обратила внимание на поведение питомцев королевы на церемонии её погребения.