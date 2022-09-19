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19 сентября, 16:25

Гроб Елизаветы II опустили в королевский склеп под аккомпанемент одинокого волынщика

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия под аккомпанемент похоронной песни одинокого волынщика. Траурную церемонию, которая продлилась несколько часов, транслировали все британские телеканалы.

В этой часовне на территории Виндзорского замка погребены многие королевские особы, например король Великобритании Эдуард VII, король Англии и Ирландии Генрих VIII, король Георг VI — отец покойной Елизаветы II. Здесь же захоронены её мать и сестра, а также обожаемый ею супруг — Филипп, герцог Эдинбургский.

Церемонию завершило прочтение 103-го псалма из Псалтыря — это песнь о красоте и величии мироздания. Над гробом королевы его прочитал декан Виндзора епископ Дэвид Коннер, который и проводил погребальную службу. После этого герольдмейстер высшего рыцарского ордена Великобритании — ордена Подвязки — Дэвид Вайнс Уайт зачитал все титулы покойного монарха.

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз.

Обложка ©

Getty Images / Christopher Furlong

Марина Калегина

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