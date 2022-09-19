Гроб Елизаветы II опустили в королевский склеп под аккомпанемент одинокого волынщика

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия под аккомпанемент похоронной песни одинокого волынщика. Траурную церемонию, которая продлилась несколько часов, транслировали все британские телеканалы.

В этой часовне на территории Виндзорского замка погребены многие королевские особы, например король Великобритании Эдуард VII, король Англии и Ирландии Генрих VIII, король Георг VI — отец покойной Елизаветы II. Здесь же захоронены её мать и сестра, а также обожаемый ею супруг — Филипп, герцог Эдинбургский.