Почему питон может проглатывать оленя целиком
Учёные объяснили, почему питон может проглотить оленя целиком
Тигровые питоны способны целиком проглатывать добычу размером с оленя благодаря тому, что нижние челюсти змей не соединены между собой — такое строение позволяет им широко разевать рот. Об этом пишет Integrative Organismal Biology со ссылкой на исследования учёных.
Кроме того, кожа в нижней челюсти питона очень эластичная, что также способствует проглатыванию огромных животных, которые попали к пресмыкающемуся на обед, отметили специалисты. Даже детёныши этого вида змей едят "по-взрослому" за счёт широко раскрывающегося рта. Исследователи поспешили успокоить — тигровые питоны редко нападают на людей.
Как сообщалось, в Турции двухлетняя девочка дала отпор 50-сантиметровой змее, которая укусила её за губу. Малышка не робкого десятка в ответ вонзила зубы в рептилию. Соседи оказали девочке первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую отправили в детскую больницу, где сутки она провела под наблюдением врачей.
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