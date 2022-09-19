Почему питон может проглатывать оленя целиком

Тигровые питоны способны целиком проглатывать добычу размером с оленя благодаря тому, что нижние челюсти змей не соединены между собой — такое строение позволяет им широко разевать рот. Об этом пишет Integrative Organismal Biology со ссылкой на исследования учёных.

Кроме того, кожа в нижней челюсти питона очень эластичная, что также способствует проглатыванию огромных животных, которые попали к пресмыкающемуся на обед, отметили специалисты. Даже детёныши этого вида змей едят "по-взрослому" за счёт широко раскрывающегося рта. Исследователи поспешили успокоить — тигровые питоны редко нападают на людей.