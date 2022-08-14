Змея впилась в губу двухлетней девочки, а малышка вгрызлась в неё и убила

В Турции двухлетняя девочка дала отпор 50-сантиметровой змее, которая укусила её за губу. Малышка не из робкого десятка в ответ вонзила свои зубы в рептилию, пишет Daily Mail.

Всё произошло в турецкой деревне неподалёку от города Бингёль. Девочка играла на заднем дворе дома, когда соседи услышали её крики. Взрослые тут же бросились на помощь малышке, а по прибытии обнаружили у неё во рту змею длиной целых 20 дюймов и след на губе от укуса рептилии.

Соседи оказали девочке первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу, где сутки она провела под наблюдением врачей. Во время случившегося отец малышки был на работе, а позже объяснил, что это бог её защитил.

"Аллах действительно защитил её. Наши соседи рассказали мне, что змея была в руке у моей дочери, она играла с ней, а потом укусила её. Тогда она укусила змею в ответ", — сказал гордый родитель.