Змея впилась в губу двухлетней девочки, а малышка вгрызлась в неё и убила
В Турции двухлетняя девочка загрызла напавшую на неё змею
Девочка, которая загрызла змею. Фото © newsflash.co.za
В Турции двухлетняя девочка дала отпор 50-сантиметровой змее, которая укусила её за губу. Малышка не из робкого десятка в ответ вонзила свои зубы в рептилию, пишет Daily Mail.
Всё произошло в турецкой деревне неподалёку от города Бингёль. Девочка играла на заднем дворе дома, когда соседи услышали её крики. Взрослые тут же бросились на помощь малышке, а по прибытии обнаружили у неё во рту змею длиной целых 20 дюймов и след на губе от укуса рептилии.
Соседи оказали девочке первую помощь и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в детскую больницу, где сутки она провела под наблюдением врачей. Во время случившегося отец малышки был на работе, а позже объяснил, что это бог её защитил.
"Аллах действительно защитил её. Наши соседи рассказали мне, что змея была в руке у моей дочери, она играла с ней, а потом укусила её. Тогда она укусила змею в ответ", — сказал гордый родитель.
Ранее всемирно известный герпетолог Уильям "Марти" Мартин умер в возрасте 80 лет от укуса змеи, которую он изучал всю жизнь. Ядовитый полосатый гремучник укусил исследователя на его участке в городе Харперс-Ферри, штат Западная Вирджиния. В 2019 году учёному дали прозвище Посол гремучих змей за его интерес к этим рептилиям. Мартин не только изучал змей, но и выступал за их сохранение.