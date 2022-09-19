Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России.

Общественная палата ДНР просит Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ. Видео © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

"Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты республики, но и от всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтёров, сталеваров, фермеров — всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет", — цитирует ДАН текст документа, подписанного председателем Общественной палаты Александром Кофманом.

Общественники отмечают, что "пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стёрта в наших сердцах".

"Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!" — говорится в документе.