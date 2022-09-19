Общественники ДНР тоже попросили провести референдум о присоединении к России
Общественная палата ДНР просит Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ
Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России.
Общественная палата ДНР просит Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ. Видео © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"
"Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты республики, но и от всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтёров, сталеваров, фермеров — всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет", — цитирует ДАН текст документа, подписанного председателем Общественной палаты Александром Кофманом.
Общественники отмечают, что "пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стёрта в наших сердцах".
"Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!" — говорится в документе.
Ранее с такой же просьбой к Леониду Пасечнику обратилась Общественная палата ЛНР. Общественники считают, что вхождение в состав России обезопасит жителей ЛНР и откроет для этой территории новые возможности на пути возвращения к мирной жизни. В то же время в обращении говорится, что "события последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии".
ТАСС / Валентин Спринчак