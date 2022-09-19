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Опубликовано 19 сентября 2022, 16:07

Общественники ДНР тоже попросили провести референдум о присоединении к России

Общественная палата ДНР просит Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ

Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России.

Общественная палата ДНР просит Пушилина провести референдум о вхождении в состав РФ. Видео © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

"Обращаюсь к вам не только от имени Общественной палаты республики, но и от всех граждан ДНР: учителей и врачей, ветеранов и многодетных семей, студентов, шахтёров, сталеваров, фермеров — всех, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий. Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс — это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет", цитирует ДАН текст документа, подписанного председателем Общественной палаты Александром Кофманом.

Общественники отмечают, что "пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стёрта в наших сердцах".

"Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины — России. Народ Донбасса это заслужил!" — говорится в документе.

Просьбу о немедленном референдуме в ЛНР сочли естественным ответом на агрессию ВСУ
Просьбу о немедленном референдуме в ЛНР сочли естественным ответом на агрессию ВСУ

Ранее с такой же просьбой к Леониду Пасечнику обратилась Общественная палата ЛНР. Общественники считают, что вхождение в состав России обезопасит жителей ЛНР и откроет для этой территории новые возможности на пути возвращения к мирной жизни. В то же время в обращении говорится, что "события последних дней показали, что киевские националисты перешли все красные линии".

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Вишнякова
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