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19 сентября, 16:20

Первых россиян с "шенгенами" развернули на границе с Литвой

Россиян, которые 19 сентября предприняли попытку пересечь границу с Литвой, развернули на въезде в страну. Как сообщает Tourdom.ru, всего в понедельник запретили въезд 11 гражданам РФ с шенгенскими визами.

Глава погранслужбы республики генерал Рустамас Любаевас уточнил, что большинство из них планировали попасть в Литву через КПП в Кибартае на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию. Некоторые взяли за основание гуманитарные цели, документальное подтверждение не предоставили.

Также начальник Службы охраны госграницы предупредил, что скоро сотрудники будут проводить на въезде в Литву опрос, в котором россияне должны будут прокомментировать своё отношение к спецоперации на Украине.

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Напомним, парламент Литвы запретил с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Единственной в ЕС страной, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян, осталась Финляндия, но в погранслужбе страны заявили, что наплыва российских туристов с 19 сентября не ожидается.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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