Первых россиян с "шенгенами" развернули на границе с Литвой

Россиян, которые 19 сентября предприняли попытку пересечь границу с Литвой, развернули на въезде в страну. Как сообщает Tourdom.ru, всего в понедельник запретили въезд 11 гражданам РФ с шенгенскими визами.

Глава погранслужбы республики генерал Рустамас Любаевас уточнил, что большинство из них планировали попасть в Литву через КПП в Кибартае на границе с Калининградской областью, а также через Белоруссию. Некоторые взяли за основание гуманитарные цели, документальное подтверждение не предоставили.