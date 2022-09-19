Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка

Фейн по камерам решил понять, каким именно способом незваные гости пробирались в его владения. Тогда выяснилось, что в первый раз они залезли внутрь через открытую дверь, используемую кошкой. Во второй раз животные решили войти через специальное отверстие для домашних питомцев. А в третий и последний раз они прогрызли защитную сетку. В один из таких визитов животные нашли американский флаг Фейна и испражнились на него. Сам мужчина пошутил, что еноты оказались "непатриотичными".