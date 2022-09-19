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19 сентября, 16:18

Еноты справили нужду на американский флаг в доме чиновника из Нью-Йорка

Дикие еноты трижды забирались в дом американского чиновника из Нью-Йорка Сэма Фейна, устраивая там погром и съедая его еду. А камеры видеонаблюдения раскрыли самое страшное их преступление – "госизмену", пишет UPI.

Фейн по камерам решил понять, каким именно способом незваные гости пробирались в его владения. Тогда выяснилось, что в первый раз они залезли внутрь через открытую дверь, используемую кошкой. Во второй раз животные решили войти через специальное отверстие для домашних питомцев. А в третий и последний раз они прогрызли защитную сетку. В один из таких визитов животные нашли американский флаг Фейна и испражнились на него. Сам мужчина пошутил, что еноты оказались "непатриотичными".

Застрявшего в решётке подвала енота с лишним весом спасли в Тольятти

Застрявшего в решётке подвала енота с лишним весом спасли в Тольятти

Ранее Лайф писал о енотах, которые забрались в туалет одного из номеров пансионата "Ставрополец" под Новороссийском. При этом неясно, как они там очутились.

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Twitter / Sam Fein

Матвей Шандрыголов

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