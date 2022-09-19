Мать россиянина, напавшего на родителей с молотком в Анталье, выжила

Мать россиянина, который напал на неё и отца с молотком в Анталье, выжила, но находится в тяжёлом состоянии в реанимации одной из турецких клиник. Об этом Лайфу рассказали в Генконсульстве РФ, уточнив, что угроза жизни потерпевшей сохраняется.

Напомним, россиянин в отеле турецкого города Манавгат в Анталье поссорился с матерью и отцом, после чего набросился на них с молотком. В результате 62-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, а 64-летнюю женщину госпитализировали. Ранее сообщалось, что она тоже скончалась. Преступник записал видео, в котором признался в содеянном. По его словам, семья поместила его в психдиспансер, пытаясь "отобрать у него некую силу", которой он был одарён. Полиция Турции задержала предполагаемого убийцу.