Турагент счёл запрет на въезд в Прибалтику и Польшу ударом по жителям Северо-Запада России

Решение властей Польши, Латвии, Литвы и Эстонии запретить россиянам въезд в эти страны ударит по жителям Северо-Западного округа РФ, но не всей страны, заявил телеканалу "360" основатель и генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Это серьёзный удар в первую очередь по жителям Калининградской области. По жителям всего Северо-Запада России — Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Там у жителей буквально три часа до границы, и они часто ездили в соседние страны", — сказал он.