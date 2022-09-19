Что такое брикофилия и почему отец подростка из Петербурга был против этой "болезни" сына

700 оригинальных исторических камней из разных уголков мира, в том числе времён имперского Петербурга, собраны в коллекции 15-летнего брикофила из Северной столицы Александра Семилетова, пишет газета "Петербургский дневник".

"Я брикофил. Это тот, кто собирает царский кирпич с клеймом. Так получилось, что однажды гулял недалеко от нашего дома в Петергофе и нашёл обломки кирпича с интересным клеймом. А потом начал встречать ещё больше обломков. Захотелось собрать их и узнать о них ещё больше", — объяснил Семилетов.

Первый кирпич с клеймом "ППТ" весом более четырёх килограммов подросток принёс домой в рюкзаке. Все найденные камни он оттирает специальными щётками и отбойниками, моет. По словам парня, родители сначала были против. Дело в том, что брикофилию сопровождают грязь и другие неудобства. Однако в итоге отец поддержал сына в этой "кирпичной болезни" и даже соорудил стеллаж для его коллекции камней.

По словам Семилетова, в старину кирпичи клеймили. Это был своего рода знак качества, отличие хорошего мастера от плохого. Кроме того, по клейму можно было определить мастера некачественного кирпича и оштрафовать его. Кроме того, на поиски клеймованных кирпичей парня толкнуло разнообразие инициалов и изображений, которые можно встретить на таких экземплярах.