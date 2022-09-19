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19 сентября, 16:50

Что такое брикофилия и почему отец подростка из Петербурга был против этой "болезни" сына

Подросток-брикофил из Петербурга рассказал о своём увлечении

<p>15-летний брикофил из Северной столицы Александр Семилетов. Фото © Александр Глуз / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2022-09-19/kollektsiya-nachalas-s-oblomkov-peterburgskiy-shkolnik-stal-brikofilom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Петербургский дневник"</a></p>

15-летний брикофил из Северной столицы Александр Семилетов. Фото © Александр Глуз / "Петербургский дневник"

700 оригинальных исторических камней из разных уголков мира, в том числе времён имперского Петербурга, собраны в коллекции 15-летнего брикофила из Северной столицы Александра Семилетова, пишет газета "Петербургский дневник".

"Я брикофил. Это тот, кто собирает царский кирпич с клеймом. Так получилось, что однажды гулял недалеко от нашего дома в Петергофе и нашёл обломки кирпича с интересным клеймом. А потом начал встречать ещё больше обломков. Захотелось собрать их и узнать о них ещё больше", — объяснил Семилетов.

Первый кирпич с клеймом "ППТ" весом более четырёх килограммов подросток принёс домой в рюкзаке. Все найденные камни он оттирает специальными щётками и отбойниками, моет. По словам парня, родители сначала были против. Дело в том, что брикофилию сопровождают грязь и другие неудобства. Однако в итоге отец поддержал сына в этой "кирпичной болезни" и даже соорудил стеллаж для его коллекции камней.

По словам Семилетова, в старину кирпичи клеймили. Это был своего рода знак качества, отличие хорошего мастера от плохого. Кроме того, по клейму можно было определить мастера некачественного кирпича и оштрафовать его. Кроме того, на поиски клеймованных кирпичей парня толкнуло разнообразие инициалов и изображений, которые можно встретить на таких экземплярах.

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Анатолий Симоненко

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