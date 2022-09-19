Раскрыто содержание трогательной записки, которую Карл III оставил в венке для Елизаветы II

Новый монарх Великобритании Карл III оставил трогательное послание в траурном венке для своей матери, королевы Елизаветы II, прощание с которой проходило в Вестминстерском дворце. Об этом сообщает Mirror .

По просьбе короля венок выполнен из экологически чистых материалов — без пластика и флористической пены, отмечает издание. Он состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта, а также пеларгоний, садовых роз, гортензий, георгин и цветков скабиозы, а оттенки лепестков отражают цвета королевского штандарта. Газета пишет, что данные цветы выбраны неслучайно, они символизируют память, счастливый брак и силу любви.