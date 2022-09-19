Раскрыто содержание трогательной записки, которую Карл III оставил в венке для Елизаветы II
Карл III написал послание для Елизаветы II и оставил записку в траурном венке
Карл III. Фото © Getty Images / Justin Setterfield
Новый монарх Великобритании Карл III оставил трогательное послание в траурном венке для своей матери, королевы Елизаветы II, прощание с которой проходило в Вестминстерском дворце. Об этом сообщает Mirror.
"С нежными воспоминаниями и любовью, король Карл", — указано в записке, которую Карл III написал собственноручно.
По просьбе короля венок выполнен из экологически чистых материалов — без пластика и флористической пены, отмечает издание. Он состоит из листьев розмарина, английского дуба и мирта, а также пеларгоний, садовых роз, гортензий, георгин и цветков скабиозы, а оттенки лепестков отражают цвета королевского штандарта. Газета пишет, что данные цветы выбраны неслучайно, они символизируют память, счастливый брак и силу любви.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын принц Уэльский Чарльз. Сегодня прощание с Елизаветой II в Вестминстерском дворце завершилось, гроб опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.