Польшу и Прибалтику уличили в дискриминации из-за отказа пускать россиян с "шенгенами"

Артём Кирка, старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, прокомментировал Лайфу новые визовые ограничения для граждан России, введённые Польшей и странами Прибалтики. По словам политолога, это решение является "неприкрытой демонстрацией дискриминации по национальному признаку".

"Даже финское внешнеполитическое ведомство в своём последнем меморандуме очень аккуратно, но всё же поставило под сомнение юридическую обоснованность запрета на въезд россиян в контексте соблюдения правил Шенгенской зоны и в целом законодательной системы Евросоюза", — заявил политолог и подчеркнул, что эта ситуация показывает, в каком состоянии находится "европейская солидарность".

По словам Кирки, современная политическая реальность Запада допускает любые по своей абсурдности решения, а Польша и Прибалтика всегда были локомотивом таковых. Но, как считает эксперт, подобные решения даже на руку России.