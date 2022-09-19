Польшу и Прибалтику уличили в дискриминации из-за отказа пускать россиян с "шенгенами"
Политолог Кирка прокомментировал визовые ограничения Польши и Прибалтики против россиян
Артём Кирка, старший преподаватель кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, прокомментировал Лайфу новые визовые ограничения для граждан России, введённые Польшей и странами Прибалтики. По словам политолога, это решение является "неприкрытой демонстрацией дискриминации по национальному признаку".
"Даже финское внешнеполитическое ведомство в своём последнем меморандуме очень аккуратно, но всё же поставило под сомнение юридическую обоснованность запрета на въезд россиян в контексте соблюдения правил Шенгенской зоны и в целом законодательной системы Евросоюза", — заявил политолог и подчеркнул, что эта ситуация показывает, в каком состоянии находится "европейская солидарность".
По словам Кирки, современная политическая реальность Запада допускает любые по своей абсурдности решения, а Польша и Прибалтика всегда были локомотивом таковых. Но, как считает эксперт, подобные решения даже на руку России.
"Выгоды для нашей страны очевидны — ещё большая дискредитация созданного иллюзорного концепта европейской надёжности, законопослушности и спокойствия приводит ко всё большему отторжению Европы среди активной части россиян. Интеллектуальный и творческий, а, как следствие, и финансовый ресурсы всё чаще будут оставаться и работать дома", — добавил эксперт и резюмировал, что теперь эффект "национализации" российских элит лишь усилится.
Напомним, парламент Литвы запретил с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше. Единственной в ЕС страной, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян, осталась Финляндия, но в погранслужбе страны заявили, что наплыва российских туристов с 19 сентября не ожидается.
unsplash.com