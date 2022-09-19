Сенатор Цеков упрекнул Прибалтику и Польшу в русофобии и нарушении прав человека

Решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС, говорит о крайней степени русофобии их руководства. Об этом рассказал в разговоре с RT член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Это свидетельствует о том, что страны Прибалтики и Польша страдают крайней степенью русофобии, которая называется русоненавистничеством. Это не соответствует никаким международным стандартам в сфере соблюдения прав человека. Это нарушение прав человека, нарушение права на свободу передвижения", — заявил он.

Цеков подчеркнул, что Прибалтика сама отказывается от своей истории и прежних связей, в частности с гражданами РФ, и такие решения ещё отразятся на будущих отношениях с Россией.

"Они думают, что они наказали нас, граждан Российской Федерации, на самом деле это наказание для Польши и Прибалтики", — заключил сенатор.