Дерматолог предупредила о "треугольнике смерти", где нельзя выдавливать прыщи

Выдавливание прыщей на лице — это довольно опасная процедура, которая может привести к воспалению, а в отельных случаях и к сепсису. О плачевных последствиях вредной привычки предупредила в беседе с порталом NEWS.ru косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова.

"Часто приходят молодые люди и жалуются после самостоятельного выдавливания на воспаление и сколотые рубцы. Я не утверждаю, что нельзя выдавливать. Есть определённые ограничения. Например, не каждый прыщ можно выдавить", — предостерегла косметолог.

Она напомнила о так называемом треугольнике смерти — области вокруг носа и губ. Давить прыщи на данной области категорически запрещено из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. Более того, их не следует даже трогать, ведь в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис.

По словам Анчиковой, есть эффективное всеми известное средство от прыщей — зубная паста. Она известна своими подсушивающими свойствами и практически всегда доступна, поэтому её вполне можно использовать несколько раз. А вот использовать алкоголь в качестве антисептика она не советовала: он обезвоживает кожу и провоцирует возникновение новых высыпаний.