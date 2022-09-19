НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 10:33

Дерматолог предупредила о "треугольнике смерти", где нельзя выдавливать прыщи

Выдавливание прыщей на лице — это довольно опасная процедура, которая может привести к воспалению, а в отельных случаях и к сепсису. О плачевных последствиях вредной привычки предупредила в беседе с порталом NEWS.ru косметолог и врач-дерматолог Екатерина Анчикова.

"Часто приходят молодые люди и жалуются после самостоятельного выдавливания на воспаление и сколотые рубцы. Я не утверждаю, что нельзя выдавливать. Есть определённые ограничения. Например, не каждый прыщ можно выдавить", предостерегла косметолог.

Она напомнила о так называемом треугольнике смерти — области вокруг носа и губ. Давить прыщи на данной области категорически запрещено из-за близкого расположения сосудов, сообщающихся с головным мозгом. Более того, их не следует даже трогать, ведь в случае разрыва капсулы с гнойным содержимым и попадания в эти сосуды бактериальной флоры может возникнуть сепсис.

По словам Анчиковой, есть эффективное всеми известное средство от прыщей — зубная паста. Она известна своими подсушивающими свойствами и практически всегда доступна, поэтому её вполне можно использовать несколько раз. А вот использовать алкоголь в качестве антисептика она не советовала: он обезвоживает кожу и провоцирует возникновение новых высыпаний.

7 лайфхаков личной гигиены, которые сэкономят вам сотни тысяч рублей и сохранят здоровье

7 лайфхаков личной гигиены, которые сэкономят вам сотни тысяч рублей и сохранят здоровье

А косметолог Пермякова посоветовала не бояться гиалуронки и ботокса. По её словам, первые возрастные изменения заметны уже в 25–28 лет, однако проблемы, требующие похода к косметологу, возникают и ранее — в виде акне, рубцов постакне и жирной кожи.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров