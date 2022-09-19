Украинцы в скором времени поймут, что киевский режим, который привёл страну в катастрофическое состояние, нужно срочно сносить, написала в своей колонке для РИА ФАН сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. Она напомнила, что ВСУ не гнушаются обстреливать не только инфраструктурные объекты Донбасса, но и собственных бойцов. Пример тому — удар по колонии в Еленовке, где содержались бойцы террористического батальона "Азов"*.

По мнению Ковитиди, "грязный почерк Украины" в противостоянии с РФ — это результат английского цинизма, немецкой муштры и американского безразличия к судьбе украинского солдата. Всё это, считает эксперт, подрывает доверие украинцев к руководству своей страны.

"Народ Украины рано или поздно поймёт, что Зеленского и Ко, приведших Украину к нынешнему страшному, безвыходному состоянию, нужно срочно сносить. И с каждым днём времени на рассуждения — правильно это или нет — остаётся всё меньше, равно как и народа Украины", — написала Ковитиди.

Ранее Ковитиди оценила мечты Украины захватить Крым и создать там базы НАТО. Украина и Запад видят в Крыме только выгодный военно-стратегический регион, а для России полуостров — это прежде всего сами жители, заявила она.