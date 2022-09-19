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19 сентября, 16:52

Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирное соглашение

Руководители госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали акт о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами. Об этом в понедельник сообщает агентство Турмуш со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", — сообщил Ташиев.

Он также отметил, что "на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется". Кроме того, вечером 20 сентября стороны планируют провести ещё одну встречу.

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Ранее Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в ходе пограничного конфликта с Киргизией. В стране также оценили ущерб, нанесённый государству. По словам секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова, речь идёт о сумме, равной 17 миллионам долларов.

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Ирина Фальке

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