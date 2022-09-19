Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирное соглашение

Руководители госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали акт о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами. Об этом в понедельник сообщает агентство Турмуш со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.

"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", — сообщил Ташиев.