Главы спецслужб Киргизии и Таджикистана подписали мирное соглашение
Руководители госкомитетов нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и Таджикистана подписали акт о стабилизации ситуации на границе и установлении мира между двумя государствами. Об этом в понедельник сообщает агентство Турмуш со ссылкой на главу киргизского ведомства Камчыбека Ташиева.
"Мы подписали протокол с Таджикистаном. Главная суть протокола — стабилизация ситуации и установление мира между двумя странами, проведение работ по урегулированию обстановки. С киргизской стороны подписал я, с таджикской стороны — председатель ГКНБ Саймумин Ятимов", — сообщил Ташиев.
Он также отметил, что "на территории Баткенской области понемногу ситуация стабилизируется". Кроме того, вечером 20 сентября стороны планируют провести ещё одну встречу.
Ранее Таджикистан подтвердил гибель 41 человека в ходе пограничного конфликта с Киргизией. В стране также оценили ущерб, нанесённый государству. По словам секретаря Совбеза Киргизии Марата Иманкулова, речь идёт о сумме, равной 17 миллионам долларов.
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