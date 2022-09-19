Польша ужесточила правила въезда для россиян

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подписал постановление об ужесточении правил въезда в страну для российских туристов. Об этом он сообщил в понедельник в "Твиттере".

"Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договорённостей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", — пояснил Каминьский.