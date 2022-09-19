Польша ужесточила правила въезда для россиян
Глава МВД Польши Каминьский подписал указ об ужесточении правил въезда для россиян
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский подписал постановление об ужесточении правил въезда в страну для российских туристов. Об этом он сообщил в понедельник в "Твиттере".
"Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договорённостей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии", — пояснил Каминьский.
Напомним, с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами запретили Литва, Эстония, Латвия и Польша. Единственной страной ЕС, которая имеет сухопутную границу с РФ и впускает россиян, сейчас остаётся Финляндия, но финские пограничники уверены, что наплыва российских туристов с 19 сентября не ожидается.
Twitter / @Kaminski_M_