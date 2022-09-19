Названы турецкие банки, через терминалы которых всё ещё можно снять деньги с карт "Мир"

Три крупных турецких банка Halkbank ("Халкбанк"), Ziraat bankasi ("Зираат банк") и VakifBank ("Вакифбанк") всё ещё могут выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платёжной системы "Мир". Об этом рассказал корреспондент ТАСС, проверив всё лично.

По его словам, банкоматы этих банков без проблем выдали наличные. А вот терминалы Is bankasi ("Иш банкасы") и Denizbank ("Денизбанк") больше операции с картами "Мир" не проводят.