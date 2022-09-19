Названы турецкие банки, через терминалы которых всё ещё можно снять деньги с карт "Мир"
Названы три турецких банка, которые всё ещё выдают турецкие лиры с карт "Мир"
Три крупных турецких банка Halkbank ("Халкбанк"), Ziraat bankasi ("Зираат банк") и VakifBank ("Вакифбанк") всё ещё могут выдавать турецкие лиры с банковских карт российской платёжной системы "Мир". Об этом рассказал корреспондент ТАСС, проверив всё лично.
По его словам, банкоматы этих банков без проблем выдали наличные. А вот терминалы Is bankasi ("Иш банкасы") и Denizbank ("Денизбанк") больше операции с картами "Мир" не проводят.
Такие шаги финансовых учреждений последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир". Министерство финансов США уже внесло главу Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева в SDN-лист. Евросоюз может последовать примеру США и не исключает введения санкций против самой российской платёжной системы "Мир".
ТАСС/RBC/Oleg Yakovlev