Политолог назвал истинных адресатов бравады Киева о планах "вернуть" Крым

Заявления украинских чиновников, касающиеся претензий на Крым, можно воспринимать как пропагандистские, заявил RT политолог Иван Мезюхо. Подобные высказывания, по его оценке, делаются специально для западных кураторов Украины, а также для националистически настроенной части общества Незалежной.

"Естественно, эти заявления и комментарии украинских чиновников надо воспринимать как очередную попытку представить ситуацию в лучшем свете", — заявил Мезюхо.