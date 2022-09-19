НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 17:34

Политолог назвал истинных адресатов бравады Киева о планах "вернуть" Крым

Политолог Мезюхо назвал истинных адресатов бравады Киева о планах "вернуть" Крым

Заявления украинских чиновников, касающиеся претензий на Крым, можно воспринимать как пропагандистские, заявил RT политолог Иван Мезюхо. Подобные высказывания, по его оценке, делаются специально для западных кураторов Украины, а также для националистически настроенной части общества Незалежной.

"Естественно, эти заявления и комментарии украинских чиновников надо воспринимать как очередную попытку представить ситуацию в лучшем свете", — заявил Мезюхо.

Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма

Зеленского обвинили в погружении украинцев в мир иллюзий из-за слов о "захвате" Крыма

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом ответит в случае любых претензий на свою территорию, частью которой является в том числе Крым.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров