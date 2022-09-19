Политолог назвал истинных адресатов бравады Киева о планах "вернуть" Крым
Политолог Мезюхо назвал истинных адресатов бравады Киева о планах "вернуть" Крым
Заявления украинских чиновников, касающиеся претензий на Крым, можно воспринимать как пропагандистские, заявил RT политолог Иван Мезюхо. Подобные высказывания, по его оценке, делаются специально для западных кураторов Украины, а также для националистически настроенной части общества Незалежной.
"Естественно, эти заявления и комментарии украинских чиновников надо воспринимать как очередную попытку представить ситуацию в лучшем свете", — заявил Мезюхо.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия должным образом ответит в случае любых претензий на свою территорию, частью которой является в том числе Крым.
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