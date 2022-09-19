Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России

Глава ДНР Денис Пушилин созвонился по телефону с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил с ним обращения общественных палат республик по проведению референдумов о вхождении в состав России. Кадры их разговора опубликованы в Telegram-канале Пушилина.

Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в РФ. Видео © t.me/pushilindenis

"Некоторые действия синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов, для того чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", — обратился глава ДНР к Пасечнику.