Пушилин призвал Пасечника синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в состав России
Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в РФ
Глава ДНР Денис Пушилин созвонился по телефону с руководителем ЛНР Леонидом Пасечником и обсудил с ним обращения общественных палат республик по проведению референдумов о вхождении в состав России. Кадры их разговора опубликованы в Telegram-канале Пушилина.
Пушилин предложил Пасечнику синхронизировать подготовку к референдумам о вхождении в РФ. Видео © t.me/pushilindenis
"Некоторые действия синхронизировать. У меня предложение: объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов, для того чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос подготовки к референдуму", — обратился глава ДНР к Пасечнику.
Также руководитель Донецкой Народной Республики предложил коллеге дать силовикам поручение проработать вопросы обеспечения безопасности на референдумах. Особенно это важно в свете обстрелов в последние дни, заметил Пушилин.
Ранее сегодня Общественная палата ЛНР обратилась к главе республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о вхождении региона в состав РФ. По словам общественников, такой шаг поможет обезопасить жителей республики от враждебных действий Киева. Позже с аналогичным призывом Общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину и Народному совету.
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