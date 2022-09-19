Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Чечни

Новая группа чеченских бойцов отправилась в понедельник в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", — написал Кадыров.