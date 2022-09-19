Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев из Чечни
Новая группа чеченских бойцов отправилась в понедельник в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела", — написал Кадыров.
Чеченский лидер добавил, что в Грозный ежедневно "по зову сердца" приезжают желающие вступить в ряды добровольцев. Он также отметил, что рад видеть неуклонный рост желающих вступить в отряды бойцов, которые готовы "бороться с сатанистами ради благополучия людей".
Ранее Рамзан Кадыров предложил субъектам РФ не ждать "объявления Кремлём военного положения", а заняться вопросом мобилизации уже сейчас. Так, глава Чечни подчеркнул, что если бы в каждом регионе нашлась хотя бы тысяча добровольцев, то можно было бы собрать "внушительный военный контингент", который ускорил бы достижение целей спецоперации. Его инициативу уже поддержали глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Магаданской области Сергей Носов.
ТАСС / Елена Афонина