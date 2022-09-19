Раскрыты данные о расстановке сил ВСУ и союзных войск в Купянске

Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города Купянска в Харьковской области, несмотря на продолжающиеся обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своём телеграм-канале.

"[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населённый пункт находится под постоянным огнём украинских военных", — уточнили в администрации.