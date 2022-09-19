Раскрыты данные о расстановке сил ВСУ и союзных войск в Купянске
Союзные войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска
Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города Купянска в Харьковской области, несмотря на продолжающиеся обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своём телеграм-канале.
"[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населённый пункт находится под постоянным огнём украинских военных", — уточнили в администрации.
А ранее в Херсонской области также заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.
ТАСС/Михаил Соколов