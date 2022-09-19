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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 18:24
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Раскрыты данные о расстановке сил ВСУ и союзных войск в Купянске

Союзные войска сохраняют контроль над восточной частью Купянска

Союзные войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города Купянска в Харьковской области, несмотря на продолжающиеся обстрелы населённого пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в своём телеграм-канале.

"[Наши] войска продолжают сохранять контроль над восточной частью города [Купянска] по реке Оскол. Но, несмотря на это, въезд в населённый пункт находится под постоянным огнём украинских военных", — уточнили в администрации.

Киевские силовики увезли из Купянска в неизвестном направлении иностранных студентов
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А ранее в Херсонской области также заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.

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ТАСС/Михаил Соколов

Андрей Бражников
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