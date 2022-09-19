Посольство РФ потребовало от Канады усилить безопасность дипмиссии после нападения

Посольство РФ в Канаде передало правоохранителям запись видео, на котором было запечатлено нападение неизвестного на здание дипмиссии с коктейлем Молотова. Российская сторона выразила надежду на проведение тщательного расследования и усиление мер безопасности, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на посла РФ в Канаде Олега Степанова.

"Мы передали канадской полиции запись видеокадров случившегося и рассчитываем, что будет проведено тщательное расследование, результатом которого, как я надеюсь, станет задержание этого злоумышленника", — пояснил Степанов.

Он подчеркнул, что действующие протоколы, которыми руководствуются канадские службы, недостаточно обеспечивают безопасность посольства и генконсульств РФ. Местная полиция время от времени проезжает мимо и отслеживает обстановку, однако пост постоянной охраны отсутствует. Нападение расценивается российской стороной как попытка совершить террористический акт. В следующий раз, опасается Степанов, нападение может повлечь за собой человеческие жертвы или нанести урон собственности сотрудников дипмиссий.