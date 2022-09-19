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19 сентября, 18:50

"Вода в душевой расходуется": Британка приняла у себя украинских беженцев и теперь отчаянно пытается их выселить

Британка приняла у себя украинских беженцев и теперь отчаянно пытается их выселить

<p>Лиза Рейнес, Анжелика и Валерий Зонзовы (слева направо). Фото © Facebook (Запрещён в РФ) / Lisa Raynes</p>

Лиза Рейнес, Анжелика и Валерий Зонзовы (слева направо). Фото © Facebook (Запрещён в РФ) / Lisa Raynes

Жительница Великобритании Лиза Рейнес, которая приютила беженцев с Украины в своём доме в Стокпорте, пытается найти им новое жильё из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране. Об этом сообщает Daily Record.

Как рассказала изданию британка, она поселила у себя семью из четырёх человек, ожидая, что гости будут жить у неё не больше полугода. Но пребывание украинских беженцев у Рейнес затянулось. Тем временем правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Соединённом Королевстве финансовое бремя на Рейнес резко возросло. Теперь она изо всех сил пытается избавиться от украинской семьи.

Приютившая украинских беженцев британка рассказала о неблагодарности гостей

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"Мы хотим, чтобы они начали новую жизнь… Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза… У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется", — поведала женщина.

Как уточняется, в данный момент британка отчаянно пытается найти "сочувствующего" арендодателя, который готов взять Анжелику и Валерия Зонзовых с двумя сыновьями к себе.

Приютившая украинцев британка рассказала всю правду о помощи неблагодарным беженцам

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Ранее Лайф писал, что более четверти спонсоров программы "Дома для Украины" в Великобритании намерены выйти из схемы по истечении срока шестимесячного обязательства по предоставлению жилья. Таким образом, зимой около 20 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число возрастёт до 50 тысяч, считают активисты. В качестве причины для такого решения британцы указывают невозможность содержать их из-за роста цен.

Иван Косицын

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