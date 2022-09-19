"Вода в душевой расходуется": Британка приняла у себя украинских беженцев и теперь отчаянно пытается их выселить

Жительница Великобритании Лиза Рейнес, которая приютила беженцев с Украины в своём доме в Стокпорте, пытается найти им новое жильё из-за растущих расходов на фоне высокой инфляции в стране. Об этом сообщает Daily Record.

Как рассказала изданию британка, она поселила у себя семью из четырёх человек, ожидая, что гости будут жить у неё не больше полугода. Но пребывание украинских беженцев у Рейнес затянулось. Тем временем правительство перестало выплачивать переселенцам пособие, а из-за роста стоимости жизни в Соединённом Королевстве финансовое бремя на Рейнес резко возросло. Теперь она изо всех сил пытается избавиться от украинской семьи.

"Мы хотим, чтобы они начали новую жизнь… Ни мы, ни они не можем нормально расслабиться. У нас недопонимания по поводу еды, мы готовим два раза… У всех разные потребности в питании, поэтому нам довольно сложно, а вода в нашей душевой постоянно расходуется", — поведала женщина.

Как уточняется, в данный момент британка отчаянно пытается найти "сочувствующего" арендодателя, который готов взять Анжелику и Валерия Зонзовых с двумя сыновьями к себе.