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19 сентября, 19:23

В Подмосковье публично расправились с бизнесменом-беглецом

В подмосковном Михнёве застрелили бизнесмена, находившегося в розыске из-за неуплаты алиментов

<p>Момент выстрела неизвестным в бизнесмена-беглеца из Молдовы. Обложка © telegram / <a href="https://t.me/podmsk01/2096" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Подмосковье №1</a></p>

Момент выстрела неизвестным в бизнесмена-беглеца из Молдовы. Обложка © telegram / Подмосковье №1

В подмосковном посёлке Михнёво неизвестный при большом количестве свидетелей застрелил человека, передаёт телеграм-канал "Подмосковье №1".

Момент выстрела неизвестным в бизнесмена-беглеца из Молдовы. Видео © telegram / Подмосковье №1

По информации правоохранителей, погибший был бизнесменом-беглецом из Молдовы, находившимся в розыске за неуплату алиментов. Личность стрелявшего пока не установлена, но уже известно, что он стрелял из пистолета Макарова.

Омского бизнесмена застрелили в его же доме

Омского бизнесмена застрелили в его же доме

Полицейские установили также, что на железнодорожной станции между мужчинами случилась словесная перепалка, закончившаяся двумя выстрелами и смертью.

Ранее неизвестные застрелили сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Забайкальского края, его тело обнаружено в служебной машине в Акшинском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также предпринимают действия по задержанию причастных к преступлению.

Анатолий Симоненко

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