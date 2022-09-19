В Подмосковье публично расправились с бизнесменом-беглецом
В подмосковном Михнёве застрелили бизнесмена, находившегося в розыске из-за неуплаты алиментов
Момент выстрела неизвестным в бизнесмена-беглеца из Молдовы. Обложка © telegram / Подмосковье №1
В подмосковном посёлке Михнёво неизвестный при большом количестве свидетелей застрелил человека, передаёт телеграм-канал "Подмосковье №1".
Момент выстрела неизвестным в бизнесмена-беглеца из Молдовы. Видео © telegram / Подмосковье №1
По информации правоохранителей, погибший был бизнесменом-беглецом из Молдовы, находившимся в розыске за неуплату алиментов. Личность стрелявшего пока не установлена, но уже известно, что он стрелял из пистолета Макарова.
Полицейские установили также, что на железнодорожной станции между мужчинами случилась словесная перепалка, закончившаяся двумя выстрелами и смертью.
Ранее неизвестные застрелили сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД Забайкальского края, его тело обнаружено в служебной машине в Акшинском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также предпринимают действия по задержанию причастных к преступлению.
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