Два человека стали жертвами украинской атаки по посёлку в Запорожской области
Рогов: При обстреле посёлка в Запорожской области из систем HIMARS погибли два человека
В результате обстрела ВСУ посёлка Пришиб Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя. Ещё три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по посёлку городского типа Пришиб. В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжёлые ранения", — написал Рогов в своём канале в Telegram.
Ранее анализ данных американских военных показал, что в Пентагоне понимают: старые снаряды HIMARS попадают по гражданским, а не по военным объектам. Утверждается, что эти боеприпасы не совсем надёжны и влекут за собой "сопутствующий ущерб".
ТАСС / Geisler-Fotopress / Kento Nara