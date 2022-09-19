Два человека стали жертвами украинской атаки по посёлку в Запорожской области

В результате обстрела ВСУ посёлка Пришиб Запорожской области из РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя. Ещё три человека получили ранения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по посёлку городского типа Пришиб. В результате обстрела погибли два человека — женщины, три получили тяжёлые ранения", — написал Рогов в своём канале в Telegram.