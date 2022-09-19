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19 сентября, 20:03

Российским продавцам iPhone 14 вменили в вину нарушение законов

РБК: РАТЭК обвинила продавцов iPhone 14 в нарушении российского законодательства

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила российских ретейлеров смартфонов iPhone 14 о нарушении действующих законов. Об этом пишет РБК.

Ассоциация заявила, что новые модели смартфонов не способны легально обращаться на российском рынке, если не были получены сертификаты, декларации и нотификации о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.

Как отметили в РАТЭК, нет никаких данных о получении необходимых документов для продажи iPhone 14 российскими продавцами. Тем не менее на некоторых маркетплейсах уже стартовали продажи новой модели, и продавцы готовы поставить смартфоны покупателям в сентябре.

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В свою очередь, в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие модели смартфонов.

Напомним, смартфоны Apple 14-й серии презентовали 7 сентября. iPhone 14 и 14 Plus получили небольшие изменения по сравнению с прошлыми моделями гаджетов. Флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый экран и вырез, более мощный чип и улучшенную камеру. При этом доставлять в Россию новые устройства будут по параллельному импорту.

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ТАСС / AP / Jae C. Hong

Юлия Коновалова

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