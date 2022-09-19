Российским продавцам iPhone 14 вменили в вину нарушение законов

Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила российских ретейлеров смартфонов iPhone 14 о нарушении действующих законов. Об этом пишет РБК.

Ассоциация заявила, что новые модели смартфонов не способны легально обращаться на российском рынке, если не были получены сертификаты, декларации и нотификации о характеристиках шифровальных средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ.

Как отметили в РАТЭК, нет никаких данных о получении необходимых документов для продажи iPhone 14 российскими продавцами. Тем не менее на некоторых маркетплейсах уже стартовали продажи новой модели, и продавцы готовы поставить смартфоны покупателям в сентябре.

В свою очередь, в "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что планируют получить нотификацию на iPhone 14 и другие модели смартфонов.