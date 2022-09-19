НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 сентября, 20:17

Владелец "Олейны" избавляется от бизнеса в России

Американская Bunge продаёт бизнес по переработке масличных культур в Воронеже

Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна" и Ideal) сообщила о продаже бизнеса по переработке масличных культур в России. Сделка включает в себя продажу завода в Воронеже.

"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", — отмечается в заявлении компании.

Bosch начал искать покупателей на два своих завода в России

Bosch начал искать покупателей на два своих завода в России

Исполнительный директор Bunge Грег Хекман поблагодарил сотрудников компании за то, что они продолжали "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях". Он уверен, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом работы в агропромышленном бизнесе, компания как и прежде будет удовлетворять потребности покупателей.

Ранее Лайф писал, что онлайн-магазин одежды Bonprix ушёл с российского рынка. Все уже оформленные заказы обещали обработать и доставить покупателям в срок.

Обложка ©

ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров