Владелец "Олейны" избавляется от бизнеса в России

Агропромышленная компания Bunge (торговые марки "Олейна" и Ideal) сообщила о продаже бизнеса по переработке масличных культур в России. Сделка включает в себя продажу завода в Воронеже.

"Bunge сегодня объявила о том, что она согласилась продать свой бизнес по переработке масличных культур в России Карену Ванецяну, контролирующему акционеру Exoil group. Продажа включает в себя завод по переработке подсолнечника в Воронеже. Завершение продажи зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов", — отмечается в заявлении компании.

Исполнительный директор Bunge Грег Хекман поблагодарил сотрудников компании за то, что они продолжали "поставлять необходимые продукты питания и корма в этих сложных условиях". Он уверен, что под руководством Ванецяна, обладающего двадцатипятилетним опытом работы в агропромышленном бизнесе, компания как и прежде будет удовлетворять потребности покупателей.