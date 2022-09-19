В АТОР посоветовали россиянам брать в поездку в Турцию наличные деньги

Российским туристам, которые собираются поехать в Турцию, рекомендуется брать с собой наличную валюту. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что туристам на необходимые расходы вне отеля рекомендуется запасаться долларами или евро либо менять рубли на месте — например, хороший курс в аэропорту Антальи. Рубли можно поменять и в городе, однако курс при этом вряд ли будет близким к курсу ЦБ, отметили в АТОР.

Россиянам посоветовали также брать в поездку карты неподсанкционных банков и бронировать в Анталье отели с системой "Всё включено", а в Стамбуле как минимум с завтраками.