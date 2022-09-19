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19 сентября, 20:29

В АТОР посоветовали россиянам брать в поездку в Турцию наличные деньги

Российским туристам, которые собираются поехать в Турцию, рекомендуется брать с собой наличную валюту. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что туристам на необходимые расходы вне отеля рекомендуется запасаться долларами или евро либо менять рубли на месте — например, хороший курс в аэропорту Антальи. Рубли можно поменять и в городе, однако курс при этом вряд ли будет близким к курсу ЦБ, отметили в АТОР.

В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты

В системе "Мир" отреагировали на отказ турецких банков принимать российские карты

Россиянам посоветовали также брать в поездку карты неподсанкционных банков и бронировать в Анталье отели с системой "Всё включено", а в Стамбуле как минимум с завтраками.

Ранее сообщалось, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял "Денизбанк" (DenizBank). Такие шаги последовали после угроз Запада о возможных санкциях против зарубежных кредитных организаций, которые принимают российские карты "Мир".

Названы турецкие банки, через терминалы которых всё ещё можно снять деньги с карт "Мир"

Названы турецкие банки, через терминалы которых всё ещё можно снять деньги с карт "Мир"

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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