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19 сентября, 20:53

Прага отдаст украинским городам ненужный общественный транспорт

Прага подарит двум украинским городам выведенные из парка трамваи и автобусы

Власти Праги передадут в дар украинским городам Харькову и Хмельницкому трамваи и автобусы, которые были выведены из парка общественного транспорта чешской столицы. Об этом сообщил мэр города Зденек Гржиб.

"Прага подарит Харькову и Хмельницкому 20 трамваев и два автобуса, которые были выведены из парка общественного транспорта нашего города", — сказал он в разговоре с журналистами.

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В Харьков будут направлены все 20 трамваев, а Хмельницкий получит от столицы Чехии оба автобуса. В эти города общественный транспорт поступит в ближайшие недели. За доставку полностью отвечает чешская сторона.

"Трамваи и автобусы будут переданы украинским городам бесплатно. Это необходимо, чтобы начать восстановление их инфраструктуры и беженцы могли бы быстрее вернуться домой", — подчеркнул пражский градоначальник.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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