Прага отдаст украинским городам ненужный общественный транспорт

Власти Праги передадут в дар украинским городам Харькову и Хмельницкому трамваи и автобусы, которые были выведены из парка общественного транспорта чешской столицы. Об этом сообщил мэр города Зденек Гржиб.

"Прага подарит Харькову и Хмельницкому 20 трамваев и два автобуса, которые были выведены из парка общественного транспорта нашего города", — сказал он в разговоре с журналистами.

В Харьков будут направлены все 20 трамваев, а Хмельницкий получит от столицы Чехии оба автобуса. В эти города общественный транспорт поступит в ближайшие недели. За доставку полностью отвечает чешская сторона.

"Трамваи и автобусы будут переданы украинским городам бесплатно. Это необходимо, чтобы начать восстановление их инфраструктуры и беженцы могли бы быстрее вернуться домой", — подчеркнул пражский градоначальник.