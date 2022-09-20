Последнее обновление Windows отправило пользователей в бесконечную перезагрузку

Как уточняется , патч вызывает зависание системы при попытке установки. Пользователи утверждают, что, если даже установка обновления завершилась успешно, оно ломает выполнение операций с файлами при использовании групповых политик.

Обновление, о котором идёт речь, выпущено корпорацией Microsoft 13 сентября. Изначально оно было призвано устранить несколько уязвимостей и исправить порядка 20 багов и проблем с производительностью ОС. В Microsoft пока официально не признали наличие ошибки в апдейте. По данным Bleeping Cimputer, нет никакого способа решить проблему, кроме удаления обновления и возвращения к версии системы до установки патча.