Последнее обновление Windows отправило пользователей в бесконечную перезагрузку
Bleeping Computer: Новое обновление для Windows 10 вызвало массовые зависания компьютеров
Обязательное обновление безопасности для операционной системы Windows 10 приводит к бесконечной перезагрузке системы. Об этом сообщает Bleeping Cimputer.
Как уточняется, патч вызывает зависание системы при попытке установки. Пользователи утверждают, что, если даже установка обновления завершилась успешно, оно ломает выполнение операций с файлами при использовании групповых политик.
Обновление, о котором идёт речь, выпущено корпорацией Microsoft 13 сентября. Изначально оно было призвано устранить несколько уязвимостей и исправить порядка 20 багов и проблем с производительностью ОС. В Microsoft пока официально не признали наличие ошибки в апдейте. По данным Bleeping Cimputer, нет никакого способа решить проблему, кроме удаления обновления и возвращения к версии системы до установки патча.
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Бодров назвал ряд правил для продления срока службы смартфона. Эксперт отметил, что в первую очередь устройство следует правильно заряжать.
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