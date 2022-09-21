Байден объяснил, почему при нём выросло число мигрантов

"Всё меньше и меньше иммигрантов прибывает из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, — это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов. — Прим. Лайфа) назад в эти страны нерациональна", — поделился мнением с журналистами хозяин Белого дома.