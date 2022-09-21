Байден объяснил, почему при нём выросло число мигрантов
Байден: Рекорды миграции связаны с наплывом нелегалов из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа
Президент США Джо Байден объяснил новые рекорды нелегальной миграции увеличивающимся количеством выходцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа. Отправлять их назад, по его словам, "нерационально".
"Всё меньше и меньше иммигрантов прибывает из Центральной Америки и Мексики. Это совершенно другие обстоятельства. То, что происходит во время моей вахты, — это Венесуэла, Куба и Никарагуа, и возможность отправлять их (мигрантов. — Прим. Лайфа) назад в эти страны нерациональна", — поделился мнением с журналистами хозяин Белого дома.
Соединённые Штаты ведут переговоры с Мексикой и другими странами на предмет перекрытия маршрутов нелегальной миграции, сообщил Байден, передаёт РИА "Новости".
Ранее, напомним, Соединённые Штаты расширили меры поддержки кубинцев, возобновили программу по выдаче виз и консульских услуг, отменили некоторые ограничения на денежные переводы, а также упростили возможность посещения членов семьи.
ТАСС / АР / Fernando Vergara