Немецкие депутаты отказались ехать в Донбасс
DPA: Депутаты "Альтернативы для Германии" прервали поездку в Россию и Донбасс из-за критики
Несколько депутатов от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) после резкой критики в свой адрес прервали поездку в Россию и Донбасс. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя партии АдГ в региональном парламенте федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.
"Господин [Кристиан] Блекс [депутат от АдГ] сказал, что не был в Донбассе и завершит поездку", — приводит издание слова представителя немецкой фракции.
Сам Блекс сообщил, что два его товарища из федеральной земли Саксония-Анхальт Даниэль Вальд и Ханс-Томас Тильшнайдер также направляются обратно. Агентство информирует о том, что Блекс ранее уже уведомил об отмене поездки — соответствующее электронное письмо он направил федеральному исполнительному совету.
"Поскольку я единственный депутат, у которого на данный момент есть доступ в интернет, хочу сообщить вам о нашем совместном решении: мы больше не будем ездить в Донбасс", — гласит текст.
Депутаты ранее заявили, что планируют посетить Россию и Восточную Украину, чтобы получить информацию о гуманитарной ситуации. Поездка членов АдГ в РФ вызвала непонимание у представителей других партий, а также внутри самой фракции. Её руководители потребовали раскрыть подробности визита. По словам зампреда АдГ Петера Бёрингера, партия требует "заранее согласовывать с правлением все коммуникации, касающиеся данной поездки".
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