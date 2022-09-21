Немецкие депутаты отказались ехать в Донбасс

Несколько депутатов от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) после резкой критики в свой адрес прервали поездку в Россию и Донбасс. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя партии АдГ в региональном парламенте федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия.

"Господин [Кристиан] Блекс [депутат от АдГ] сказал, что не был в Донбассе и завершит поездку", — приводит издание слова представителя немецкой фракции.

Сам Блекс сообщил, что два его товарища из федеральной земли Саксония-Анхальт Даниэль Вальд и Ханс-Томас Тильшнайдер также направляются обратно. Агентство информирует о том, что Блекс ранее уже уведомил об отмене поездки — соответствующее электронное письмо он направил федеральному исполнительному совету.

"Поскольку я единственный депутат, у которого на данный момент есть доступ в интернет, хочу сообщить вам о нашем совместном решении: мы больше не будем ездить в Донбасс", — гласит текст.