Депутаты от немецкой АдГ планируют посетить Россию и Донбасс

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерены посетить Россию и Восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации. Об этом рассказали представители фракции.

"Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

Как уточнили представители фракции, в ходе репрезентативного опроса парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт было установлено, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ представляют необъективную информацию о конфликте на Украине.