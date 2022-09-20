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19 сентября, 21:57

Депутаты от немецкой АдГ планируют посетить Россию и Донбасс

Депутаты от АдГ отправятся из Германии в Россию и в восточную часть Украины

Депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерены посетить Россию и Восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации. Об этом рассказали представители фракции.

"Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд", — отмечается в сообщении, которое приводит РИА "Новости".

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Как уточнили представители фракции, в ходе репрезентативного опроса парламентской группы АдГ в Саксонии-Анхальт было установлено, что более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ представляют необъективную информацию о конфликте на Украине.

Ранее японская журналистка Асука Токуяма, посетившая Донецк и Мариуполь, сделала вывод, что в разжигании конфликта в Донбассе виноваты власти Украины. Она призналась, что у неё в памяти запечатлелись мирные жители, погибшие от снарядов, выпущенных по многолюдному рынку.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Wolfgang Kumm

Юлия Коновалова

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