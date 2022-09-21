Депутат Госдумы Шеремет предрёк Украине неминуемый процесс распада

На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Так считает депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет. В беседе с РИА "Новости" он сделал вывод, что Киев сделал всё возможное, чтобы украинские власти сначала возненавидели жители Донбасса, а затем Херсонской и Запорожской областей.

Депутат выразил уверенность в том, что референдумы на освобождённых территориях обязательно состоятся, сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет. В состав России возвращаются её исторические территории, подчеркнул Шеремет.