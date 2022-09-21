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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 00:50
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Депутат Госдумы Шеремет предрёк Украине неминуемый процесс распада

На Украине запущен неминуемый процесс распада страны. Так считает депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет. В беседе с РИА "Новости" он сделал вывод, что Киев сделал всё возможное, чтобы украинские власти сначала возненавидели жители Донбасса, а затем Херсонской и Запорожской областей.

Депутат выразил уверенность в том, что референдумы на освобождённых территориях обязательно состоятся, сомнений в том, что местное население проголосует за вхождение в состав РФ, нет. В состав России возвращаются её исторические территории, подчеркнул Шеремет.

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"Россия продолжает политику собирания своих земель. И я уверен, что уже в ближайшем будущем наша большая семья под названием Российская Федерация пополнится ещё четырьмя полноправными субъектами", — заявил российский парламентарий.

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Референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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Unsplash

Иван Косицын
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