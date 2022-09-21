Умные часы от Samsung травмировали спящего пользователя

Владелец Samsung Galaxy Watch рассказал об ожоге, который он получил при эксплуатации умных часов корейской компании. Своими злоключениями он поделился на форуме Reddit, прикрепив фото с раной.

Пользователь с ником TheMattsterOfSelf утверждает, что получил травму во время сна. Задняя стенка часов, на которой расположены сенсоры и коннектор для зарядки, начала нагреваться и обожгла его.

В ветке, которую по такому случаю создал TheMattsterOfSelf, пользователи поделились своими историями и рассказали, что тоже обжигались во время ношения умных часов. В большинстве случаев речь идёт именно о химических ожогах и аллергии.