Умные часы от Samsung травмировали спящего пользователя
Умные часы Samsung Galaxy Watch оставили ожог на руке владельца
След от ожога. Фото © Reddit / u / TheMattsterOfSelf
Владелец Samsung Galaxy Watch рассказал об ожоге, который он получил при эксплуатации умных часов корейской компании. Своими злоключениями он поделился на форуме Reddit, прикрепив фото с раной.
Пользователь с ником TheMattsterOfSelf утверждает, что получил травму во время сна. Задняя стенка часов, на которой расположены сенсоры и коннектор для зарядки, начала нагреваться и обожгла его.
В ветке, которую по такому случаю создал TheMattsterOfSelf, пользователи поделились своими историями и рассказали, что тоже обжигались во время ношения умных часов. В большинстве случаев речь идёт именно о химических ожогах и аллергии.
Лайф напоминает, что в начале марта этого года принадлежащая Google компания Fitbit отозвала миллионы умных часов популярной модели Ionic. Причиной этого стали многочисленные жалобы пользователей: они сообщали, что получали ожоги во время эксплуатации девайса. Оказалось, что из-за технических проблем аккумулятор смарт-часов мог перегреваться. В ряде случаев происходило возгорание батареи, которое приводило к получению ожогов.