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20 сентября, 21:30

Умные часы от Samsung травмировали спящего пользователя

Умные часы Samsung Galaxy Watch оставили ожог на руке владельца

<p>След от ожога. Фото © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/xibr8d/samsung_smart_watch_overheated_until_it_burned/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">u / TheMattsterOfSelf</a></p>

След от ожога. Фото © Reddit / u / TheMattsterOfSelf

Владелец Samsung Galaxy Watch рассказал об ожоге, который он получил при эксплуатации умных часов корейской компании. Своими злоключениями он поделился на форуме Reddit, прикрепив фото с раной.

Пользователь с ником TheMattsterOfSelf утверждает, что получил травму во время сна. Задняя стенка часов, на которой расположены сенсоры и коннектор для зарядки, начала нагреваться и обожгла его.

Учёные: Умные часы работают неправильно у людей с ожирением и темнокожих

Учёные: Умные часы работают неправильно у людей с ожирением и темнокожих

В ветке, которую по такому случаю создал TheMattsterOfSelf, пользователи поделились своими историями и рассказали, что тоже обжигались во время ношения умных часов. В большинстве случаев речь идёт именно о химических ожогах и аллергии.

Лайф напоминает, что в начале марта этого года принадлежащая Google компания Fitbit отозвала миллионы умных часов популярной модели Ionic. Причиной этого стали многочисленные жалобы пользователей: они сообщали, что получали ожоги во время эксплуатации девайса. Оказалось, что из-за технических проблем аккумулятор смарт-часов мог перегреваться. В ряде случаев происходило возгорание батареи, которое приводило к получению ожогов.

Иван Косицын

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