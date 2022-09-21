Боррель пригрозил Москве из-за референдумов

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за референдумов на освобождённых территориях Украины. Это заявление приводит пресс-служба главы европейской дипломатии.

"Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России", — сказал еврочиновник, передаёт ТАСС.

Боррель призвал привлечь к ответственности всех "вовлечённых в эти референдумы". Они, по словам дипломата, "ни при каких обстоятельствах" не могут считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях.