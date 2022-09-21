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20 сентября, 21:26

Боррель пригрозил Москве из-за референдумов

Боррель призвал к новым антироссийским санкциям в связи с предстоящими референдумами

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости новых антироссийских санкций из-за референдумов на освобождённых территориях Украины. Это заявление приводит пресс-служба главы европейской дипломатии.

"Будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры в отношении России", — сказал еврочиновник, передаёт ТАСС.

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Боррель призвал привлечь к ответственности всех "вовлечённых в эти референдумы". Они, по словам дипломата, "ни при каких обстоятельствах" не могут считаться выражением воли людей, живущих на этих территориях.

Боррель заверил, что ЕС останется непоколебим в своей поддержке украинской независимости, суверенитета и территориальной целостности. К Москве он обратился с призывом "немедленно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в её международно признанных границах".

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Референдум в ДНР о присоединении к России назначен на 23–27 сентября. Аналогичную дату выбрали власти Луганской Народной Республики. Вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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ТАСС / AP / Virginia Mayo

Иван Косицын

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