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Регион
Опубликовано 20 сентября 2022, 17:40
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Макрон объяснил, почему не признает результаты референдумов

Макрон счёл провокацией проведение референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал идею проведения референдумов о вхождении в Россию республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM. Политик предупредил, что Париж не признает результатов плебисцита и выразил мнение, что так поступят и другие европейские страны.

"Речь идёт о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию. Очевидно, это не будет признано международным сообществом", отметил Макрон.

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Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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Марина Калегина
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