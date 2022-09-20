Макрон объяснил, почему не признает результаты референдумов

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал идею проведения референдумов о вхождении в Россию республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом он заявил в эфире телеканала BFM. Политик предупредил, что Париж не признает результатов плебисцита и выразил мнение, что так поступят и другие европейские страны.