"Очень раздражают": Шольца вывело из себя признание Эрдогана о новых узах с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём недовольстве и раздражении в связи со стремлением Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Индия. Об этом он сообщил в Нью-Йорке после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Мы считаем, что это не та организация, которая каким-то образом вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Вот почему меня очень раздражают движение в этом направлении и обсуждения", — заявил Шольц.