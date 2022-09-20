"Очень раздражают": Шольца вывело из себя признание Эрдогана о новых узах с Россией
Шольц раздражён из-за стремления Турции стать полноправным членом ШОС
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём недовольстве и раздражении в связи со стремлением Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Индия. Об этом он сообщил в Нью-Йорке после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Мы считаем, что это не та организация, которая каким-то образом вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Вот почему меня очень раздражают движение в этом направлении и обсуждения", — заявил Шольц.
Напомним: ШОС — это международная организация, основанная в 2001 году. На сегодняшний день её участниками являются Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, а с недавних пор ещё и Иран. На прошедшем в Самарканде саммите ШОС также был запущен процесс приёма в организацию Белоруссии в качестве полноправного члена. Кроме того, Египет, Саудовская Аравия и Катар стали партнёрами по диалогу, а Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мьянма и ОАЭ начали процедуру приобретения этого статуса. На прошлой неделе лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Анкары также является членство в ШОС.