Байден решил не поднимать вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН

Президент США Джо Байден в ходе своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не будет выступать с предложениями исключить РФ из организации. Об этом сообщил во вторник его советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это не то, о чём он собирается говорить завтра", — ответил он в ходе брифинга Белого дома на вопрос журналиста, предложит ли Байден лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН.

Салливан добавил, что Байден намерен прокомментировать тему реформы Совета Безопасности ООН "по существу", но выскажется ли он публично или в частном порядке (генеральному секретарю и другим участникам) — неизвестно.