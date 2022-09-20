Россияне назвали лучшую роль погибшего в страшном ДТП актёра Пускепалиса
Россияне назвали лучшей ролью актёра Сергея Пускепалиса образ майора Проскурина в "Шифре"
Режиссёр и актёр Сергей Пускепалис, погибший сегодня в страшном ДТП под Ярославлем, запомнился и полюбился россиянам по фильмам, где он играл брутальных мужчин, которым приходится выживать в тяжёлых условиях. Комментарии поклонников приводит kp.ru.
Участники опроса вспомнили самые лучшие роли Пускепалиса, хотя многие уверены, что актёр блистал во всех своих картинах.
"Хорош во всех фильмах, выбрать невозможно", — признался один из поклонников.
"Я люблю все фильмы с его участием! Если в фильме снимался Сергей, обязательно к просмотру!" — согласился его единомышленник.
И всё же самым удачным образом Пускепалиса россияне назвали роль майора Проскурина в сериале "Шифр" — за этот вариант проголосовал 31% опрошенных. 23% получила роль Владимира Калёного в сериале "А у нас во дворе", третье место занял образ врача Андрея Гарина в фильме "Метро" (20%). Участники опроса также вспомнили фильмы "Крик совы" "Крёстный", "Ледокол" и "Как я провёл этим летом".
"Даже не верится, так ждала ещё ролей от этого замечательного актёра, простого и доброго человека с улыбкой", — сказала одна из участниц исследования.
Напомним: сегодня, 20 сентября, стало известно о смерти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса. Он погиб в ДТП в Ярославской области. С артистом в машине находился 56-летний водитель, он тоже погиб. Лайф публиковал видео с места смертельной аварии. Актёр вёз гуманитарную помощь в Донбасс для батальона "Болт". Прощание с Пускепалисом пройдёт в его родном театре 22 сентября.
кадр из сериала "Шифр". Режиссёр Вера Сторожева, сценаристы Ольга Гнедич, Ольга Жукова / "Кинопоиск"