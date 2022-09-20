Россияне назвали лучшую роль погибшего в страшном ДТП актёра Пускепалиса

Режиссёр и актёр Сергей Пускепалис, погибший сегодня в страшном ДТП под Ярославлем, запомнился и полюбился россиянам по фильмам, где он играл брутальных мужчин, которым приходится выживать в тяжёлых условиях. Комментарии поклонников приводит kp.ru.

Участники опроса вспомнили самые лучшие роли Пускепалиса, хотя многие уверены, что актёр блистал во всех своих картинах.

"Хорош во всех фильмах, выбрать невозможно", — признался один из поклонников.

"Я люблю все фильмы с его участием! Если в фильме снимался Сергей, обязательно к просмотру!" — согласился его единомышленник.

И всё же самым удачным образом Пускепалиса россияне назвали роль майора Проскурина в сериале "Шифр" — за этот вариант проголосовал 31% опрошенных. 23% получила роль Владимира Калёного в сериале "А у нас во дворе", третье место занял образ врача Андрея Гарина в фильме "Метро" (20%). Участники опроса также вспомнили фильмы "Крик совы" "Крёстный", "Ледокол" и "Как я провёл этим летом".