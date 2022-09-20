Последнее доброе дело: Погибший в жутком ДТП актёр Пускепалис вёз гумпомощь в Донбасс для батальона "Болт"

Российский актёр, режиссёр, худрук театра имени Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис, погибший сегодня в страшном ДТП с грузовиком, вёз гуманитарную помощь для военных в Донбасс. Накануне он записал видео, в котором подробно рассказал о своих планах.

Сергей Пускепалис рассказал о гуманитарной помощи. Видео © VK / Россия Медиа

"Вот броневик... Находимся напротив театра, завтра выдвигаемся... Всё работает, 100 килограммов. Здесь бронелисты, резина. И 21-го числа мы отдаём его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата "Болт". Спасибо огромное за помощь", — говорит актёр на кадрах.

Он рассказал, что бывшую инкассационную машину с бронелистами планировали перекрасить, нанести камуфляж и передать батальону. Кроме того, в Донбасс планировалось доставить термобельё и другой груз, которые, по замечанию Пускепалиса, "не поместятся в броневик".

"Победа будет за нами!" — отметил он на видео.