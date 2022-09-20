НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 10:45
5722

Актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

<p>Сергей Пускепалис. Фото © Kinopoisk</p>

Сергей Пускепалис. Фото © Kinopoisk

Российский актёр, режиссёр, худрук театра им. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Полиция и театр пока эту информацию не комментируют.

При этом известно, что ДТП на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" действительно было. Утром 20 сентября "форд-транзит" столкнулся с грузовиком, погибло два человека, один пострадал.

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Кинозвездой театрального режиссёра сделала роль анестезиолога в фильме "Простые вещи". В 2010-м он сыграл свою вторую звёздную роль — полярника Гулыбина в фильме "Как я провёл этим летом". Эта работа принесла Пускепалису признание и "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Пускепалис также снялся в картинах "Метро", "Чёрное море", "Ёлки новые", "Ледокол", "Первый Оскар", "Сердце Пармы", "Жизнь и судьба" и других. С 2019 года занимал пост художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Подробнее о творческом пути артиста читайте на uznayvse.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    1
    avatar
    avatar
    Bitvisitorсегодня в 11:16

    Пипец любил с ним фильм Фальшивомонетчики

    Новости партнеров