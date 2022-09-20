Актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Российский актёр, режиссёр, худрук театра им. Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник. Полиция и театр пока эту информацию не комментируют.

При этом известно, что ДТП на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры" действительно было. Утром 20 сентября "форд-транзит" столкнулся с грузовиком, погибло два человека, один пострадал.

Сергей Пускепалис родился 15 апреля 1966 года в Курске. Кинозвездой театрального режиссёра сделала роль анестезиолога в фильме "Простые вещи". В 2010-м он сыграл свою вторую звёздную роль — полярника Гулыбина в фильме "Как я провёл этим летом". Эта работа принесла Пускепалису признание и "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Пускепалис также снялся в картинах "Метро", "Чёрное море", "Ёлки новые", "Ледокол", "Первый Оскар", "Сердце Пармы", "Жизнь и судьба" и других. С 2019 года занимал пост художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Подробнее о творческом пути артиста читайте на uznayvse.ru.