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20 сентября, 08:38

Как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии

Поклонники Сергея Бодрова показали, как выглядит место гибели актёра

<p>Место гибели Сергея Бодрова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id266647935?z=photo266647935_457264820/wall266647935_2236" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Надежда Латышева</a></p>

Место гибели Сергея Бодрова. Фото © VK / Надежда Латышева

В Северную Осетию к месту гибели актёра и режиссёра Сергея Бодрова продолжают приезжать поклонники его творчества. В этот день 20 лет назад артист и его коллеги погибли в Кармадонском ущелье на съёмках картины "Связной". Сегодня в Сети пользователи публикуют кадры с места трагедии.

Кармадонское ущелье и памятная доска Сергею Бодрову. Видео © VK / Елена Винтер

"Мы узнали, в чём сила, брат. Сила в единстве!" — написано на памятном камне.

Сюда всегда будут приносить цветы. Здесь ничто больше не напоминает о страшной трагедии, когда лавина накрыла более ста человек. Только тишина гор и небольшой мемориал, на котором Бодров устремляет взгляд ввысь, покоряя новые вершины даже после смерти. Кандидат искусствоведения, актёр, режиссёр и сценарист — в его жизни не было невозможных высот.

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Напомним, 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье произошёл сход ледника Колка. Толщи льда, камней и грязи накрыли дома и целые базы отдыха. Под снегом оказалось более ста человек, в том числе съёмочная группа Сергея Бодрова. Актёр наиболее известен по роли Данилы Багрова в фильмах "Брат" и "Брат-2". Сегодня ледник по-прежнему опасен из-за непредсказуемости, туристов просят быть внимательными.

Татьяна Миссуми

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