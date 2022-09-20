Как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии

В Северную Осетию к месту гибели актёра и режиссёра Сергея Бодрова продолжают приезжать поклонники его творчества. В этот день 20 лет назад артист и его коллеги погибли в Кармадонском ущелье на съёмках картины "Связной". Сегодня в Сети пользователи публикуют кадры с места трагедии.

Кармадонское ущелье и памятная доска Сергею Бодрову. Видео © VK / Елена Винтер

"Мы узнали, в чём сила, брат. Сила в единстве!" — написано на памятном камне.

Сюда всегда будут приносить цветы. Здесь ничто больше не напоминает о страшной трагедии, когда лавина накрыла более ста человек. Только тишина гор и небольшой мемориал, на котором Бодров устремляет взгляд ввысь, покоряя новые вершины даже после смерти. Кандидат искусствоведения, актёр, режиссёр и сценарист — в его жизни не было невозможных высот.