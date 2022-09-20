Как выглядит место гибели Сергея Бодрова спустя 20 лет после трагедии
Поклонники Сергея Бодрова показали, как выглядит место гибели актёра
Место гибели Сергея Бодрова. Фото © VK / Надежда Латышева
В Северную Осетию к месту гибели актёра и режиссёра Сергея Бодрова продолжают приезжать поклонники его творчества. В этот день 20 лет назад артист и его коллеги погибли в Кармадонском ущелье на съёмках картины "Связной". Сегодня в Сети пользователи публикуют кадры с места трагедии.
Кармадонское ущелье и памятная доска Сергею Бодрову. Видео © VK / Елена Винтер
"Мы узнали, в чём сила, брат. Сила в единстве!" — написано на памятном камне.
Сюда всегда будут приносить цветы. Здесь ничто больше не напоминает о страшной трагедии, когда лавина накрыла более ста человек. Только тишина гор и небольшой мемориал, на котором Бодров устремляет взгляд ввысь, покоряя новые вершины даже после смерти. Кандидат искусствоведения, актёр, режиссёр и сценарист — в его жизни не было невозможных высот.
Напомним, 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье произошёл сход ледника Колка. Толщи льда, камней и грязи накрыли дома и целые базы отдыха. Под снегом оказалось более ста человек, в том числе съёмочная группа Сергея Бодрова. Актёр наиболее известен по роли Данилы Багрова в фильмах "Брат" и "Брат-2". Сегодня ледник по-прежнему опасен из-за непредсказуемости, туристов просят быть внимательными.