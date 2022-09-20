"Ледовая катастрофа": Раскрыты опасности экскурсий к месту гибели Сергея Бодрова

Паломничество к месту гибели группы актёра Сергея Бодрова – младшего в Кармадонском ущелье может превратиться в катастрофу: ледник до сих пор представляет огромную опасность из-за его непредсказуемости, а расположенные рядом отели стоят на "пороховой бочке". С таким предупреждением выступил заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн.

Ледник Колка известен своим своенравием и "лихим поведением": он относится к так называемым пульсирующим ледникам. Лежит спокойно, потихоньку начинает двигаться, а после безумно быстро набирает скорость, пояснил специалист. Заканчивается всё "ледовой катастрофой".

"Несмотря на то что Колка достаточно известный и изученный ледник, предсказать его поведение просто невозможно. Для того чтобы оценить степень опасности, требуется гораздо больше информации, чем та, которая у нас есть. А информации о современной жизни ледника нет никакой: не хватает финансирования на изучение", — сказал спасатель в беседе с РИА "Новости", посетовав на то, что никаких выводов после трагедии с группой Бодрова сделано не было.

По словам Гофштейна, наблюдений за поведением ледника по-прежнему не ведётся, никому не известно, сколько времени потребуется, чтобы ледник обрушился в следующий раз. Водить экскурсии к месту гибели группы — всё равно что "засунуть голову в пасть к тигру", сказал он, а отели и гостевые дома рядом с ущельем являются "пороховой бочкой". Для тех же, кто вопреки здравому смыслу отправляется в ущелье, собеседник агентства порекомендовал изучить последние данные о состоянии ледника.